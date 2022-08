Conference League, la Fiorentina si qualifica ai gironi dopo lo 0-0 col Twente

La Fiorentina si qualifica ai gironi di Conference League. Dopo il successo in casa di una settimana per 2-1 ai viola basta un pareggio per 0-0 contro gli olandesi del Twente allo stadio di Enschede nel match di ritorno del playoff. La Fiorentina chiude il match in dieci uomini per l'espulsione di Igor al 93' per doppia ammonizione.

IL TABELLINO DEL MATCH

Twente e Fiorentina 0-0

Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers (35' st Bruns), Propper, Smal; Zerrouki, Sadilek (35' st Ugalde); Cerny (21' st Tzolis), Vlap (43' st Steijn), Misidjan (21' st Rots); Van Wolfswinkel. (16 El Maach, 22 Tyton, 6 Brama, 17 Salah-Eddine, 21 Kjolo, 24 Everink, 26 Cleonise, 27 Ugalde, 38 Bruns). All.: Jans.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura (49' st Benassi), Amrabat, Maleh (15' st Mandragora); Ikoné (49' st Quarta), Cabral (26' st Jovic), Sottil (26' st Gonzalez). (95 Gollini, 2 Dodò, 8 Saponara, 15 Terzic, 24 Benassi, 28 Quarta, 32 Duncan, 55 Nastasic, 99 Kouame). All.: Italiano.

Arbitro: Petrescu (Romania).

Angoli: 6-5 per la Fiorentina. Espulso: nel st 48' Igor per doppia ammonizione. Ammoniti: Misidjan, Propper, Sadilek e Zerrouki per gioco falloso; Maleh e Hilgers per comportamento non regolamentare; Gollini per proteste. Recupero: 3' e 7'. Note: spettatori 30.000.

CONFERENCE: SCONTRI A ENSCHEDE, NARDELLA CHIEDE INFORMAZIONI

Nella e-mail inviata al sindaco di Enschede e nei contatti con l'ambasciata il sindaco di Firenze Dario Nardella si è adoperato per avere «informazioni più dirette su quanto accaduto» a Enschede, con gli scontri tra i tifosi olandesi del Twente e della Fiorentina prima del playoff di ritorno del Conference League. Ô quanto si apprende dal Comune di Firenze. Il sindaco si è adoperato anche «perché venissero rilasciati i tifosi non direttamente coinvolti negli scontri, oltre a condividere l'auspicio che tutto possa procedere per il meglio».

