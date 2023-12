Dalla Danimarca agli Usa senza biglietto né passaporto: l'incredibile storia di Sergey e il giallo delle foto sul cellulare

Si è imbarcato su un aereo dalla Danimarca agli Stati Uniti ed è arrivato in aeroporto a Los Angeles, il tutto senza passaporto né biglietto. L'incredibile vicenda, che ha acceso il dibattito negli Usa su come sia stato possibile - considerando le misure di sicurezza stringenti per quanto riguarda gli arrivi negli States dall'estero - vede come protagonista Sergey Vladimirovich Ochigava, cittadino con doppia nazionalità russa e israeliana.