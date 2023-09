Scuola, la stretta sui bulli e più rispetto per i prof: voto in condotta e sospensioni, cosa cambia

«La riforma del voto in condotta responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti. Una scuola che sia anche capace di affermare la cultura del rispetto»: è questo l'intento del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara da raggiungere attraverso il disegno di legge per la revisione della valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti, approvato lunedì in Consiglio dei ministri con procedura d'urgenza e che affronta anche l'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale.

La stretta sui bulli

Tra le novità più importanti, la stretta su sospensioni e voto in condotta: il governo inasprisce le pene per chi non si comporta bene tra i banchi, usando il voto come strumento contro la violenza che negli ultimi anni colpisce soprattutto i docenti ma anche gli stessi studenti nelle scuole italiane. «Con la riforma del voto di condotta e della sospensione riportiamo la cultura del rispetto nelle scuole, e rafforziamo la autorevolezza dei docenti. È una svolta molto attesa dalla società italiana», ha commentato in Consiglio dei ministri la premier Giorgia Meloni.