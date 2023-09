Sconti sulla spesa nei supermercati, via al trimestre anti-inflazione: tutti i negozi aderenti in ogni Regione

Un’alleanza fra governo e imprese per tenere a bada l’inflazione. Il governo ha siglato ieri a Palazzo Chigi un patto con 32 associazioni del mondo produttivo e della distribuzione per calmierare i prezzi di alcuni beni di largo consumo, cercando di aiutare le famiglie nella quotidiana battaglia contro il rialzo dei prezzi.

Il trimestre tricolore

Esulta la premier Giorgia Meloni: «Penso sia la prima volta che tutto il sistema Italia, la filiera alimentare, dei beni di largo consumo, firma un patto con il governo per tenere sotto controllo i prezzi del carrello della spesa, per aiutare famiglie, soprattutto quelle in difficoltà». Come ha spiegato il capo del governo, si parte con una sperimentazione di tre mesi, da domenica 1° ottobre fino alla fine dell’anno. «Se funzionerà bene, lavoreremo tutti quanti per prolungare questa iniziativa che rappresenta un bel messaggio alla nazione sulla capacità che l’Italia ha ancora nei momenti di difficoltà di lavorare insieme, di cercare di muoversi come una comunità per raggiungere degli obiettivi».