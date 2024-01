ReTro come Dolly, gli scienziati cinesi clonano la prima scimmia: «Era sana, ha vissuto per 2 anni»

La clonazione dei primati? Non è più fantascienza. ReTro è il primo clone di una scimmia, un macaco rhesus vissuto per oltre due anni in buona salute. Dopo il clamore e i tanti timori per la clonazione umana che nel 1997 avevano accompagnato l'annuncio del primo mammifero fotocopia, la pecora Dolly, oggi le prospettive di queste ricerche riguardano la medicina rigenerativa, con la possibilità di avere a disposizione cellule staminali da utilizzare per ottenere organi in miniatura per studiare sia le cause dell'infertilità sia numerose malattie o per trovare nuove terapie.

Il primo clone di scimmia in Cina

Si è arrivati a questo risultato, pubblicato sulla rivista Nature Communications e ottenuto dall'Accademia Cinese delle Scienze, modificando la tecnica con cui era nata Dolly in modo da fornire all'embrione clonato una placenta perfettamente funzionante, ossia un ambiente in grado di fornire ai geni le condizioni ottimali per attivarsi correttamente. Una novità sintetizzata nel nome dato alla scimmia, ReTro, dove "Re" sta per rhesus e "Tro" per trofoblasto, la struttura embrionale che dà origine alla placenta.