Michael Schumacher compie 55 anni: il compleanno blindato a 10 anni da quell'incidente che cambiò la sua vita

Il 3 gennaio 1969 a Hürth, cittadina tedesca della Nordreno-Vestfalia, nasceva Michael Schumacher. Il pilota campione del mondo di F1 compie 55 anni e la scuderia Ferrari, con cui ha conquistato 72 delle sue 91 vittorie in F1 e 5 dei suoi 7 titoli iridati, i lo celebra con un post che lo ritrae esultante con le braccia al cielo, dopo una delle innumerevoli vittorie della sua carriera. «Buon compleanno Michael - si legge a corredo della foto - siamo sempre con te».

Il 29 dicembre sono passati anche 10 anni dall'incidente sugli sci a Méribel, sulle Alpi francesi, che provocò gravi danni cerebrali all'ex pilota tedesco. Schumi sbattè violentemente la testa contro una roccia subendo un grave trauma cranico. Uscito dopo diversi mesi dal coma artificiale, Schumacher non è più apparso in pubblico e solo in pochi conoscono le reali condizioni.