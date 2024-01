Schumacher, Johnny Herbert: «Michael può sedersi a tavola». Come sta l'ex pilota di F1 a dieci anni dall'incidente

Come sta Michael Schumacher? Il riserbo è massimo ma una speranza c'è. A dieci anni dal tragico incidente sugli sci, che ha compromesso la salute di Michael Schumacher, da poco 55enne, è proprio un suo ex compagno di scuderia a raccontare quali sono le condizioni del Kaiser che ha regalato tante gioie in F1.

Come sta il «Kaiser»?

Johnny Herbert, oggi 59enne, ha pronunciato solo qualche frase, in un’intervista pubblicata dal sito di informazione sportiva britannico BettingSites. Il sette volte campione del mondo viene accudito ogni giorno dalla moglie Corinna e dai figli Gina-Maria e Mick, oltre a una squadra di circa quindici professionisti, tra medici, infermieri e massaggiatori.