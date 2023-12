Schumacher, il figlio Mick a 10 anni dall'incidente del papà: «Ho imparato ad apprezzare le cose ancora belle»

Mick Schumacher, figlio di Michael, ha detto che la sua percezione è cambiata dopo l'incidente sugli sci avvenuto 10 anni fa di padre, il sette volte campione del mondo di Formula 1.

Le parole di Mick

«Credo che in questi casi si impari a percepire certi momenti in modo diverso - ha detto il 24enne alla Dpa durante la finale della stagione di F1 di quest'anno ad Abu Dhabu -. Impari ad apprezzare le piccole cose. Molte persone si concentrano troppo sulle cose brutte e non abbastanza sulle cose belle che sono ancora lì».