Sanremo 2024, quanto guadagneranno i conduttori: svelati i cachet di Amadeus e colleghi

Cresce l'attesa per il Festival di Sanremo, che vedrà la partecipazione di 30 artisti, ospiti speciali (tranne il prodigio del tennis Jannik Sinner, che ha gentilmente declinato l'invito) e personalità di spicco della televisione italiana. Sanremo 2024, sarà l'ultimo per il direttore artistico e conduttore Amadeus, che negli ultimi anni ha fatto raggiungere al Festival picchi d'ascolto da record.

La domanda che molti si fanno è: quanto guadagnerà lo showman in questa sua ultima edizione di Sanremo? Ci hanno pensato diversi giornali a fare i conti in tasca al conduttore e ai suoi colleghi. Ecco allora quanto intascheranno in questi cinque giorni sul palco dell'Ariston.