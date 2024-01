Sinner non va a Sanremo: «Farò il tifo da casa, devo lavorare. Residenza a Montecarlo? Lì mi sento a casa»

di Redazione web

Alla fine il dado è tratto: Jannik Sinner non andrà a Sanremo 2024. A ufficializzarlo è lo stesso tennista, fresco vincitore degli Australian Open, in conferenza stampa a Roma: «Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo», ha detto il campione azzurro. «È un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival», ha concluso.

Sulla residenza a Montecarlo

«La cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui puoi allenarti, le strutture sono perfette. Lì mi sento a casa. Sto bene lì, ho una vita normale, posso andare al supermercato con zero problemi», dice Jannik Sinner rispondendo a una domanda sulla sua residenza a Montecarlo e sulla possibilità di riportarla in Italia. «Quando ho compiuto 18 anni - ha anche spiegato il tennista azzurro, neo vincitore degli Australian Open - mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco».

«Non c'è solo un torneo, sono tanti»

«Sono contento di condividere tante emozioni con tutti voi ma non c’è solo un torneo, ce ne sono tanti. Abbiamo tante possibilità di fare bene, ma anche di fare male. Dobbiamo essere pronti ma contenti di questa situazione, questo traguardo è importante per me e il mio team. Si sente il calore della gente, mi piace ma come ragazzo sono come due settimane fa, semplice e normale», ha detto Jannik Sinner nell’incontro con la stampa a Roma dopo il successo agli Australian Open.

«Sarà molto importante la programmazione, abbiamo fatto molto bene lo scorso anno, il fisico ora è abbastanza buono ma so che devo migliorare quella parte lì, la forza ma anche la resistenza. Tanto lavoro in palestra. Posso servire un po’ meglio, fare un po’ tutto meglio ma lavorato bene sullo step mentale che abbiamo fatto su come affrontare certe partite e certi momenti ma c’è ancora lavoro da fare», ha aggiunto Sinner.

Subito al lavoro in palestra

Sinner non intende "riposare sugli allori" e non salta il proprio lavoro in palestra. Il campione italiano ha postato un video sul proprio profilo Instagram, probabilmente girato nell'albergo che lo ospita a Roma. Si vede Sinner che corre sul tapis roulant. Poi c'è una foto che lo ritrae impegnato con la corda elastica.

La didascalia scelta chiarisce, se ce ne fosse bisogno, le priorità del tennista azzurro: «Torno al lavoro prima di una giornata impegnativa a Roma».

