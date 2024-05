Jannik Sinner star della nuova campagna di Gucci. Ecco tutte le curiosità

Tutti voglio Jannik Sinner. Il campione altoatesino, reduce dal forfait agli Internazionali BNL d'Italia a Roma, è diventato il protagonista della nuova campagna di Gucci, di cui è anche brand ambassador. «Tra alti e bassi, nessuno si trova mai da solo. Non è mai solo una storia individuale; è un sentimento condiviso», è la frase con cui il tennista ha annunciato la campagna.

Nelle foto il tennista è ripreso in campo, in stile reportage, attraverso l'obiettivo documentaristico del fotografo Riccardo Raspa, che ha seguito il campione durante gli allenamenti e i tornei in tutto il mondo.

I borsoni a Wimbledon, Us Open e Atp Finals

Non è però la prima volta che il tennista collabora con la maison fiorentina: Gucci aveva personalizzato un borsone che Sinner ha utilizzato al torneo di Wimbledon lo scorso anno, poi altri due borsoni per lo Us Open e le Nitto Atp Finals.

