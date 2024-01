Jannik Sinner non va a Sanremo: «Farò il tifo da casa, devo lavorare. Residenza a Montecarlo? Lì mi sento bene»

Alla fine il dado è tratto: Jannik Sinner non andrà a Sanremo 2024. A ufficializzarlo è lo stesso tennista, fresco vincitore degli Australian Open, in conferenza stampa a Roma: «Faccio il tifo da casa per il Festival di Sanremo», ha detto il campione azzurro. «È un evento bello, ma sto facendo qui due giorni a Roma dopo l'Australia e quando dovrei andare a Sanremo, sarò già a lavorare, ed è quello che mi piace fare. Per questo non andrò al Festival», ha concluso.