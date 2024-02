Sanremo, bufera sul nuovo spot Pupa. Adinolfi: «Seguono i diktat Lgbtq». Pillon: «Vogliono indottrinare ragazzini»

Mario Adinolfi contro la pubblicità Lgbtq a Sanremo: continua la battaglia a favore della famiglia tradizionale. Il politico ha preso parte alla polemica scatenata dallo spot Pupa per Sanremo, che andrà in onda la prossima settimana, ma che è stato anticipato dal sito Affari Italiani.

Un altare, un uomo e una donna in attesa del fatidico sì, una ragazza che irrompe in chiesa e si porta via la sposa sotto la pioggia prima che il matrimonio abbia luogo, salendo con lei su un autobus verso una nuova vita. La pubblicità racconta di un matrimonio andato in fumo perché lei sceglie di scappare con un'altra donna.