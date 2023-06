Tonali al Newcastle, accordo raggiunto: visite mediche in Romania. Al Milan andrà una cifra monstre

Sandro Tonali ha le valigie in mano. Dopo aver fortemente voluto il Milan, col passare del tempo il centrocampista rossonero è diventato sempre più una colonna portante della squadra di Stefano Pioli. Dai suoi piedi e dalle sue giocate sono passati l'ultimo scudetto del Diavolo, ma anche la cavalcata in Champions League dell'ultima stagione, interrotta solo in semifinale dall'Inter. Il centrocampista azzurro dovrebbe partire in direzione Premier League, e i tifosi rossoneri sono in fermento. Tutti si chiedono come cambierà la squadra, quali saranno le prossime mosse di mercato e, soprattutto, come sarà il centrocampo del Milan nella prossima stagione.

Milan, Tonali nel mirino del Newcastle: «Offerta da 70 milioni». Il club tentenna, tifosi furiosi sui social

