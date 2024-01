Sandra Milo, l'ultimo desiderio, il peggioramento e i figli al suo fianco. «L'abbiamo vestita con un abito bianco sexy e tacchi a spillo»

Ai figli Debora, Ciro e Azzurra aveva strappato una promessa: quando sarebbe arrivato il momento, Sandra Milo se ne sarebbe andata nel letto di casa, circondata dai fiori e in compagnia dei suoi cani Jim e Lady. E così è stato, la diva è morta coì come ha vissuto, avvolta dall'affetto dei figli e mostrando anche nell'ultimo viaggio solo il suo sorriso. Lo ha ricordato Debora Ergas, la figlia maggiore e giornalista de La Vita in Diretta che su Rai1 ha detto: «Non ha voluto che il pubblico la ricordasse negli ultimi giorni, come la sua vita è finita, ma che la ricordasse sorridente, bella, elegante e luminosa come l’abbiamo sempre vista».