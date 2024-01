Salvini, lo sfogo sul caso Verdini: «Ora basta, da oggi partono le querele. Io e Francesca coinvolti senza motivo»

Matteo Salvini non ci sta, e dopo che il suo nome è stato più volte tirato in ballo nel caso che vede indagato Tommaso Verdini, fratello della compagna Francesca Verdini, per le commesse milionarie in Anas, minaccia di far partire le prime querele.

«Ho l'onore e l'onere di prendermi responsabilità delicate, sempre in totale autonomia, nell'esclusivo interesse dell'Italia per promuovere lo sblocco, l'accelerazione e la progettazione di opere pubbliche ferme da anni», afferma il vicepremier. «Essere coinvolto a sproposito in vicende di cui non so nulla non è più tollerabile. Da oggi cominciano a partire querele, da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini come me coinvolta senza motivo in diversi articoli, con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire».