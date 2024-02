Il robot che pulisce le stanze senza bisogno di aiuto: pronto per le nostre case

OK-Robot è una macchina che nasce dallo studio condotto in collaborazione tra i ricercatori di Meta AI e della New York University, capace di eseguire un'incredibile serie di compiti - che potremmo definire come pulizie, le "faccende domestiche" - in ambienti che non conosce e non ha mai visto prima. Paura... o il fascino di non dover mai più prendere in mano un aspirapolvere?

Il progresso tecnologico attira sguardi solitamente opposti: da una parte c'è la speranza di chi ci vede una vita migliore, nuovi orizzonti e un'ancora di salvataggio, dall'altra chi non può fare a meno di avere paura e sospettare di tutti quegli strumenti che per quanto possano apparire scintillanti come gioielli potrebbero rivelarsi la rovina del genere umano.