Cane poliziotto robot colpito da 3 proiettili: Roscoe salva la vita agli agenti e scongiura una sparatoria

di Redazione Web

Il cane è il migliore amico dell'uomo, si dice, e a quanto pare vale anche per la loro versione... robotica. Roscoe, infatti, è un cane poliziotto robot sviluppato da Boston Dynamics che recentemente ha partecipato a un'operazione delle forze dell'ordine con l'obiettivo di catturare un sospettato in seguito a una sparatoria in Massachusetts (Stati Uniti).

In questa occasione, come riporta lo stesso corpo di polizia in un comunicato, il "cagnolino" è stato colpito da tre proiettili e il suo intervento ha contribuito in maniera sostanziale alla riuscita dell'operazione e, soprattutto, a evitare che gli agenti riportassero ferite.

La vicenda

Il sospettato si era barricato in un'abitazione dopo aver aperto il fuoco sugli agenti.

Il sospettato ha aperto una porta e, con il fucile in mano, si è ritrovato davanti Roscoe. A quel punto lo ha calciato per destabilizzarlo ed è riuscito ad atterrarlo, rifugiandosi poi al piano di sopra. L'uomo pensava di aver neutralizzato la minaccia, ma il cane robot è in grado di rimettersi in piedi da solo e ha salito le scale per raggiungerlo. «Quando il sospettato ha realizzato, con sorpresa, della presenza di Roscoe dietro a lui, lo ha di nuovo calciato e ha puntato il fucile nella sua direzione. A quel punto, abbiamo perso il segnale».

Tuttavia, ciò ha dato modo di sapere con precisione la posizione dell'uomo e gli agenti hanno utilizzato un gas lacrimogeno per entrare in sicurezza nell'abitazione e arrestarlo. A quel punto, hanno scoperto che Roscoe era stato colpito da tre proiettili. «L'incidente si è dimostrato una prova inconfutabile dell'utilità di questi strumenti, capaci di aprire le porte e salire le scale durante missioni strategiche in cui sono coinvolti sospettati armati», scrive la polizia del Massachusetts.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Marzo 2024, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA