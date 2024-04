Robot al posto del bartender, il drink lo prepara un braccio automatizzato: «Lavora 24 ore su 24 e non si licenzia»

di Redazione Web

Non è un'introspettiva puntata di Black Mirror e neanche una storia fatalista di Isaac Asimov, ma solo il futuro. Ed è arrivato a Torino, dove sarà possibile farsi preparare il drink da un braccio robotico (che alla fine non ti si rivolterà contro). Compone, shakera, mescola, agita, versa. Insomma, fa in tutto e per tutto il bartender, anche se qualcuno potrebbe controbattere che gli manchi un'anima.

Intanto, però, il robottone esiste e ha un nome poco fantascientifico (ma molto pittoresco) Toni Compatto. Il braccio meccanico è l'ultimo modello robot di Makr Shakr, la startup diventata impresa con clienti sparsi in tutto il mondo. A Las Vegas, Singapore, Praga, Miami, Londra, Amsterdam, Bali i robot sono già alle prese con Martini e cappuccini, ora è il turno del capoluogo piemontese, dove nel cuore della città Makr Shakr inaugurerà il 10 aprile il suo primo flagship bar italiano.

Il futuro dell'automazione

I papà del braccio bartender sono l'architetto Carlo Ratti e il ceo dell'azienda Emanuele Rossetti. «È operativo h24, tutti i giorni senza pause e non si licenzia – spiega l'amministratore delegato al Corriere della Sera -. Ma all’interno del locale saranno sempre presenti almeno due baristi in carne e ossa.

Per adesso si va verso il binomio essere umano-robot, ma in futuro? Per Rossetti il trend è chiaro: l'automazione cambierà il settore del food and beverage.

