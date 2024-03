Roberto Burioni: «Anch'io bocciato all’Università, amareggiato ma poi ho studiato e tutto è andato bene»

Il professor Roberto Burioni è stato al centro di una polemica molto accesa dovuta al suo ultimo test di accesso all'esame in microbiologia nella sua cattedra all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il test è stato superato da 10 studenti su 408 e in molti si sono lamentati delle domande troppo difficili.

Il professore ci tiene a precisare che «parliamo di futuri medici, che quando si troveranno di fronte una madre con un bambino malato di scarlattina dovranno capire al volo di che cosa si tratta e come curarlo. Nella nostra Università, ci tengo a dirlo, si è da sempre premiato il merito, è per questo che sono felice di lavorare qui», ha detto nell'intervista al Corriere della Sera, dove ha anche rivelato di essere stato bocciato ad un esame mentre studiava all'Università.