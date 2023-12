Polmoniti, due bambini infettati da Mycoplasma in Italia: cos'è e quando usare gli antibiotici. La situazione in Cina (e nel mondo)

Il boom di polmoniti nei bambini registrate in Cina, Francia e altri paesi del mondo non desta preoccupazione in Italia. Secondo il Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria è «fondamentale condividere informazioni cruciali sull'epidemiologia attuale delle infezioni respiratorie in Italia e sull'uso responsabile degli antibiotici».

In questo momento nella popolazione 0-18 anni «si sta osservando un'elevata prevalenza di infezioni respiratorie da virus influenzali e una concomitante circolazione di virus respiratorio sinciziale e Sars-CoV-2 - evidenzia la società scientifica in una nota - in un numero contenuto di casi, queste infezioni virali possono andare incontro a sovrainfezioni batteriche, soprattutto da Streptococcus pneumoniae, batterio per cui l'amoxicillina è l'antibiotico di prima scelta e che in circa il 25% dei casi in Italia è resistente ai macrolidi. Non si è osservato alcun aumento delle infezioni respiratorie da Mycoplasma pneumoniae, che interessa prevalentemente i bambini di più di 5 anni di età e verso cui i macrolidi sono gli antibiotici di scelta».