Polmonite nei bambini, primi casi in Italia. L'Iss rassicura: «Circola da anni». Quali sono i sintomi e come si cura

Primi casi di polmonite da mycoplasma nei bimbi in Italia. Ma "ora che è aumentata l'attenzione per questo batterio", che "si sospetta sia tra le cause di un aumento dei ricoveri di bambini per polmonite in Cina e in alcuni Paesi europei come Francia, Olanda e Danimarca", "si cominciano a segnalare casi anche nel nostro Paese dove, è bene ribadirlo, il Mycoplasma è sempre circolato in comunità".

Lo precisa l'Istituto superiore di sanità, all'indomani dell'ultimo report della sorveglianza RespiVirNet, coordinata dall'Iss in collaborazione con il ministero della Salute, in cui si rilevano "due casi di Mycoplasma pneumoniae in bambini ricoverati con sintomi respiratori dal laboratorio di riferimento di Perugia", uno relativo alla settimana dal 20 al 26 novembre (coinfezione con rhinovirus) e uno alla settimana in corso, "in linea con quanto atteso in questo periodo".