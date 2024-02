«Bocciato da Burioni 12 anni fa, ora sono virologo (da Harvard a Oxford)», Giacomo Gorini: ma non è così cattivo come dicono

Cambridge, Harvard, Oxford, dove ha lavorato sui vaccini Covid, poi la collaborazione con Anthony Fauci per il governo americano e il libro "Malattia Y" nel 2022 per Piemme. Giacomo Gorini è uno dei cervelli in fuga della ricerca italiana e anche lui è passato sotto le "grinfie" di Roberto Burioni, che proprio qualche giorno fa ha bocciato 398 studenti (su 408) alla facoltà di Medicina del San Raffaele di Milano.

In un'intervista al Corriere della Sera, il 35enne ha raccontato il suo lavoro e il rapporto col professor Burioni che «non è cattivo come dicono». Il punto è che «insegna materia complicate per cui ci vuole tanto studio», ha spiegato. Grazie alla grande passione per la materia che insegna, al giovane ricercatore Burioni gli ha cambiato la vita.