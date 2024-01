Tumori, boom di casi tra i giovani dal 2000: il più diffuso al colon, cibo e farmaci le cause. Burioni: «Dati inquietanti»

Vite spezzate dalla malattie. Storie quotidiane di morti premature. «Un dato inquietante: negli ultimi venti anni si è registrato un netto aumento dell'incidenza di alcuni gravi tumori tra i giovani. E non sappiamo ancora il perché». È il commento a un servizio del Wall Street Journal postato sui social da Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il cancro sta colpendo sempre più giovani negli Stati Uniti e in tutto il mondo, sconcertando i medici, si legge sul Wsj. Negli Usa, secondo dati federali, i tassi di diagnosi sono aumentati nel 2019 a 107,8 casi ogni 100mila persone under 50 anni, in crescita del 12,8% rispetto a 95,6 su 100mila del 2000. Anche uno studio apparso lo scorso anno su Bmj Oncology – ricorda il noto quotidiano – ha riportato un forte aumento globale dei tumori nelle persone sotto i cinquanta anni, con i tassi più alti in Nord America, Australia ed Europa occidentale.