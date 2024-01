La "Regina di Versailles" mette la cabina di un jet privato nella villa: «Non avete mai voglia di caviale e champagne a bordo?»

Quando si inizia la giornata con la sveglia presto, ore di lavoro che a volte sembrano troppo lunghe e tutte quelle preoccupazioni quotidiane quasi banali e certamente comuni, si è così infinitamente distanti dalla vita di lusso di Vip, reali e celebrità da avere l'impressione che abitino su un diverso piano d'esistenza, un'altra realtà.

In effetti, quando la modella e attrice Jackie Siegel - conosciuta come la "Regina di Versailles" a causa della partecipazione a un documentario del 2012 con quello stesso nome - ha mostrato di aver inserito una parte della cabina di un jet privato nel suo salone per poter mangiare caviale e sorseggiare champagne, sono stati molti gli utenti che hanno constatato quell'infinita distanza tra i due universi paralleli.