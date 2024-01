Entra in casa armato per compiere una rapina ma il proprietario gli strappa la pistola e uccide il 22enne: «Non capisco, aveva le Jordan nuove»

Un caso di effrazione e rapina si è trasformato in un incubo per il giovane ladro, che è stato ucciso probabilmente con la sua stessa pistola dal proprietario di casa. Brent Smith, che stava tornando a casa dal suo negozio di alimentari, è stato coinvolto in un tragico confronto con un intruso nella sua abitazione a Indianapolis, Indiana.

Dopo essere stato colpito in testa con pistola dell'aggressore, Smith è riuscito a disarmare il malvivente e a sparargli, uccidendolo. La vittima è stata identificata come Damon Swanigan Jr., 22 anni, scrive BlazeMedia.