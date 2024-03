Putin vicino al suo quinto mandato, ma cosa succederà quando morirà? Tutti i possibili scenari futuri

Le elezioni presidenziali in Russia hanno già un vincitore: Vladimir Putin - o almeno è questo il sentiment secondo la stampa mondiale. Un voto che prosegue non senza difficoltà tra proteste e boicottaggi. Sono più di 90mila i cyberattacchi alle risorse elettorali russe, secondo il vice presidente di Rostelecom. Igor Lapunov ha attribuito la responsabilità agli ucraini e ad indirizzi in Europa occidentale e Nord America. Sono state interessate le risorse della Commissione elettorale e il voto elettronico, oltre che di Gosuslugi, il portale dei cittadini russi.