Amore, soldi e bugie: la storia tra il principe e la modella finisce in tribunale. Il pm: «Circonvenzione di incapace». Lei: «Lo amavo»

Una storia di presunti inganni e amore, chiusa nelle polemiche a gennaio del 2022. Regali, soldi, accuse reciproche, avvocati e silenzio. Una vicenda che è finita in tribunale e che vede protagonisti Tanya Yashenko, 37 anni, e il principe Giacomo Bonanno di Linguaglossa, 54 anni. L'accusa a Yashenko è di circonvenzione di incapace, mentre lei continua ad accusarlo di stalking. Il prossimo 19 gennaio si deciderà sulla richiesta di archiviazione avanzata dalla procura per le accuse di stalking e lesioni verso il principe. Il 12 febbraio, invece, il giudice per l'udienza preliminare dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per Yashenko. Lo rivela Il Corriere della Sera, spiegando che la difesa di Tanya non cambia versione: «Sono stata con lui per amore, non avevo bisogno dei suoi soldi», ha detto la 37enne.

In tribunale l'incontro dopo i silenzi

A piazzale Clodio la mattina del prossimo 12 febbraio l’influencer e modella 37enne e il principe torneranno a incrociare gli sguardi dopo mesi di silenzi. Per quella giornata è fissata l’udienza preliminare dove il gup dovrà decidere se accogliere (o meno) la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nei confronti della bielorussa. Lei è accusata di circonvenzione di incapace, nonché auto riciclaggio, perché avrebbe sottratto quasi un milione e mezzo di euro al nobile tra soldi e regali ricevuti. Secondo il pm Yashenko, compagna di Linguaglossa tra il 2019 e il 2022, avrebbe sfruttato le fragilità caratteriali del principe, dovute a un disturbo della personalità minato dall’uso di sostanze stupefacenti per oltre dieci anni. Problemi che, tra l'altro, hanno imposto la nomina di un amministratore di sostegno per Bonanno. Ruolo che svolge la sorella.