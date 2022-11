Le Iene, botta e risposta tra il principe Linguaglossa e la bielorussa Tatsiana: «Mi picchiava, mi ha rotto il cellulare»

Due auto, quattro carte di credito, un b&b, viaggi e gioielli. Sul ricco bottino che il principe Linguaglossa, Giacomo Bonanno, ha regalato alla sua ex fidanzata bielorussa, Tatsiana Yashchanka, c'è ancora un alone di mistero. La vicenda che apparentemente sembra la classica storia d'amore tra un uomo potente e una donna bella che gli ruba il patrimonio potrebbe avere dietro di sè dei risvolti diversi. E oltre alla denuncia di stalking di cui dovrà rispondere il principe, la versione dei fatti che entrambi raccontano è contradditoria.

Ad approfondire il tema ci hanno pensato il programma "Le Iene" che ha intervistato entrambi i protagonisti di questa intricata vicenda che da mesi riempie le pagine di gossip. Insieme dal 2019, all'inizio filava tutto liscio e tra vacanze e resort da sogno, il principe ha regalato 4 carte di credito alla sua lady. Ma perchè? «Le ho dato 4 carte di credito, quando faceva spese lo vedevo, volevo sapere se comprava cose costose» risponde il principe. «Così mi controllava, era maniaco del controllo» ribatte invece Tatsiana. Ma la modella specifica più volte di non aver mai fatto acquisti di lusso con quelle carte. «Mi ha chiesto di darle una carta di credito anche per la madre» dichiara il principe, ma la risposta della bielorussa è fuorviante: «Sì, ma avrà speso circa 250 euro».

Leggi anche > Il principe e la modella: 110mila messaggi su WhatsApp e i conti svuotati. Una fiaba senza lieto fine

«Mi dà fastidio passare come la Bierolussia che prende soldi da quello ricco. La mia famiglia è di imprenditori, non ho bisogno di lui» spiega la modella. I due si sono conosciuti nel 2019 e già dall'inizio le cose non erano trasparenti. «Lei aveva un ragazzo e ci conviveva. Io non potevo andare a casa sua perchè c'era lui» dice il principe. «Non è vero, è lui che aveva la moglie» ribatte la modella. Locali notturni, feste e discoteche tutte le sere: una vita in pieno divertimento e relax. Fino allo sfacelo.

L'aborto

«Nel 2020 gli ho detto che aspettavo un bambino - racconta Tatsiana -. Era felice ma è scappato negli Stati Uniti. Mi mandava messaggi, ma poi è sparito e mi ha bloccato da ogni parte. Poi la moglie mi ha scritto dicendomi che aveva scoperto tutto e io ho avuto uno choc e ho abortito naturalmente. Poi lui ha preso una casa vicino la mia, mi mandava email e mi inondava di messaggi». Lei lo denuncia per stalking, ma qui c'è una contraddizione. Perchè dopo hanno deciso di partire insieme per le Maldive. «E' andata malissimo - racconta la modella -. Mi ha picchiata, stavo malissimo. E lì, capisco che dovevo smetterla». E qui sono cominciati i problemi.

I regali mai ridati

E la Mercedes che fine ha fatto? Chiede il giornalista. «La Mercedes non so che fine ha fatto... l'abbiamo venduta» risponde lei. E il principe incalza: «Poi le ho regalato un b&b, per farle del bene, ma ora ci lavora il fratello. Lei non fa un cazzo». E il racconto si colora di altri episodi violenti: «Mi ha rotto il cellulare, mi ha picchiato perchè ho messo una foto sui social e la moglie l'ha vista. Mi ha alzato le mani. Poi mi ha messo un investigatore privato. E così lo denuncia per stalking». «Non ne voglio parlare» dice più volte il principe. La bielorussa si allontana da lui e si rivolge ad una psichiatra che però poi la lascia per seguire il principe, che «rispetto a lei ha reali problemi. E ancora ora è in cura da me». Dopo l'ultima vacanza a Dubai, non si sono mai più visti. E lì è cominciata la guerra legale. «Ma deve restituirmi l'anello di famiglia, è di oro, c'è lo stemma dei miei» chiede il principe. E lei ribatte: «Se mi avesse chiesto di ridargli qualcosa l'avrei fatto, ma non è così». Cosa succederà? Chi ha ragione tra i due?

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Novembre 2022, 23:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA