Ordine da 600 euro annullato dall'app di consegna 10 minuti prima del ritiro. La pizzeria: «Non sapevamo cosa fare, era tutto pronto»

Lavorare nella ristorazione richiede diverse capacità e una di queste è relativa alla gestione dello stress e della pressione che derivano dalla necessità di rispettare tempi molto stretti e ben definiti. Se un cliente attende troppo l'arrivo del suo piatto, per quanto possa essere giustificato l'eventuale ritardo, sarà molto difficile che torni. Per questo motivo, non solo il singolo ma l'intero team deve saper comunicare e tenere conto di ogni singolo step per riuscire a provvedere alle richieste in maniera adeguata.

Quando, tuttavia, un terzo elemento si inserisce tra lo staff e il cliente, la situazione si fa immediatamente più complessa. Questo terzo elemento è rappresentato dalle compagnie che si occupano di ritiro e consegna del cibo e nonostante la loro indubitabile utilità, spesso si verificano situazione problematiche, come nel caso della Pizzeria Santoro, dove un ordine da ben 600 euro ha rischiato di andare in fumo.