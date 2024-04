Furto alla pizzeria di Errico Porzio, il ladro fa irruzione ma si ubriaca e si addormenta: i carabinieri lo trovano il giorno dopo

di Serena De Santis

Forse aveva troppa fame per aspettare l'orario di apertura del ristorante, così ha deciso di forzare l'ingresso della pizzeria, mangiare, bere qualcosa e poi, subito dopo, addormentarsi. È accaduto ieri, 1 aprile, quando i proprietari di Al Solito Porzio, in via Tuscolana 638, nella zona Arco di Travertino di Roma, hanno trovato un uomo che dormiva all'interno del proprio locale. E no, non si trattava di un pesce d'aprile, bensì di un vero e proprio tentativo di furto denunciato dal titolo Errico Porzio sui propri social «Non sappiamo se ridere o piangere».

L'accaduto

Come riporta Roma Today, il proprietario Errico Porzio - il pizzaiolo da 185mila follower su Instagram - ha chiamato subito i carabineri, che hanno potuto identificare l'origine dell'uomo che è entrato nel suo locale: si tratta di un senza fissa dimora di origine africane, che si è introdotto nel ristorante dopo la chiusura.

Il post e i commenti sui social

«Non so se ridere o piangere», ha scritto così Errico Porzio sul proprio profilo Instagram, spiegando quello che era successo nel proprio locale di Roma. Sotto alla foto, sono stati diversi i clienti che hanno commentato ironicamente, scrivendo frasi come: «Una cosa è certa, il vino era buono» o «effettivamente non è sempre facile trovare posto da tè Errì!! Ha trovato una soluzione alternativa». E ancora «Per una pizza di Errico si fa tutto».

