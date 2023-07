Send, le notifiche digitali dalla P.A.: multe, rimborsi e cartelle esattoriali, come funziona e cosa si potrà ricevere

Occhio alla Pec. Arriva il nuovo meccanismo di notifiche digitali da parte di amministrazioni locali ed enti centrali. La piattaforma si chiama Send e facilita l'invio da parte della Pubblica Amministrazione di richieste e documenti ufficiali: i comuni potranno recapitare facilmente le multe stradali, ma anche le notifiche di atti, come il cambio di residenza. Ovviamente lo strumento, non appena aderirà l'Agenzia delle Entrate, potrà essere utilizzato anche per l'invio di cartelle esattoriali o i rimborsi.

