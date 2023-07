Tassi in rialzo, non solo mutui: rate auto alle stelle, «stangata da quasi 800 euro»

La strategia della Bce per contenere l'inflazione aumentando a raffica i tassi di interesse sta determinando pesanti effetti non solo sui mutui che oggi, secondo le rilevazioni Codacons, costano fino a 5mila euro all'anno in più rispetto al 2021, ma anche sulle rate dei piccoli prestiti, che risultano sempre più pesanti. È il caso, ad esempio, dei finanziamenti per l'acquisto delle autovetture, strumento da sempre utilizzato dagli italiani che vogliono cambiare la macchina ma non hanno liquidità sufficiente per affrontare la spesa.

