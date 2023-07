Influencer, in arrivo le nuove regole. Agcom: «Devono rispettare le norme sull'audiovisivo». Cosa cambia

Cambiamenti in arrivo per gli influencer. Quello del produttore di contenuti destinati ai social network e visualizzati ogni giorno da milioni di persone è diventato a tutti gli effetti un lavoro, che secondo l'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, consiste in «un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi». Per tale motivo, anche i creator devono essere chiamati «al rispetto delle misure previste dal Testo unico» dei servizi di media audiovisivi.

La consultazione Agcom

È il presupposto da cui è partito il Consiglio dell'Agcom, che ha deciso all'unanimità di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto delle disposizioni da parte dei soggetti che creano, producono e diffondono contenuti audiovisivi - su cui esercitano la responsabilità editoriale - tramite piattaforme per la condivisione di video e, in generale, tramite social media.