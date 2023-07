Ferie extra ai dipendenti che scelgono viaggi sostenibili: l'iniziativa attenta all'ambiente

In due Paesi non lontano da noi, molte società stanno adottando strategie per ottenere la certificazione di aziende "eco-sostenibili", offrendo giorni di ferie extra ai dipendenti che scelgono di viaggiare in treno o con mezzi di trasporto "green". Si tratta del Regno Unito e della Svizzera.

L'iniziativa Climate Perks

Questa iniziativa, chiamata "Climate Perks", è nata nel Regno Unito nel 2020 e conta ora su circa 200 aziende partecipanti.

Le autorità svizzere hanno riconosciuto che i cambiamenti climatici sono causati dall'uomo e hanno adottato misure per ridurre le emissioni di CO2. Il popolo svizzero ha recentemente votato a favore di una nuova legge sul clima che mira a raggiungere emissioni zero di CO2 entro il 2050.

