Pasquale e Annamaria contro il papà assassino della mamma: «Esce dal carcere e vuole cremarla per tenerla con sé»

Pasquale Guadagno e sua sorella Annamaria da 14 anni sono immersi in una battaglia legale e emotiva per cercare di far fronte alla tragedia familiare che ha segnato la loro vita. La loro mamma, Carmela Cerillo, è stata uccisa nel 2010 dal padre, Salvatore Guadagno, nel 2010 a Feletto Umberto (Udine). «Se qualcuno non aiuta me e mia sorella, le nostre battaglie non saranno valse a niente. Oggi nostro padre uscirà dal carcere e, per legge, sarà libero di fare quello che vorrà della salma di nostra madre», dice Pasquale, all'epoca dei fatti appena 13enne.