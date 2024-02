Maria uccisa a coltellate in strada dal marito il giorno prima dell'udienza di separazione. L'ultimo messaggio: «Ho fatto una ca**ata»

Ha mandato un ultimo messaggio a un amico, «ho fatto una cazzata», poi Vittorio Pescaglini si è consegnato ai carabinieri: aveva appena ucciso la moglie, Maria Ferreira. I due si stavano sperando, lei aveva lasciato casa ed era andata a vivere in un hotel a Fornaci di Barga (Lucca). È qui che lui l'ha raggiunta e accoltellata in strada, davanti ai passanti, nel tardo pomeriggio di lunedì. La sua auto, abbandonata in strada con i fari ancora accesi, e le macchie del suo sangue sul marciapiede di via Cesare Battisti, raccontano l'orrore dell'ennesimo femminicidio. L'undicesimo del 2024.