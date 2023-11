Giulia Cecchettin, la sorella Elena contro Matteo Salvini: «Non colpevole perché bianco e di buona famiglia? Questa è violenza di Stato»

di Tommaso Cometti

La tragica morte di Giulia Cecchettin ha scosso l'Italia. In molti hanno preso parola per esprimere dolore e rabbia. In particolare sta facendo molto discutere il post del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, pubblicato sui suoi canali social. Queste le parole del vicepremier: «Se colpevole nessuno sconto di pena e carcere a vita». La sorella della vittima, Elena, ha criticato duramente le parole del leghista in una storia pubblicata su Instagram.

Elena Cecchettin contro Matteo Salvini

Elena ha scritto: «Il Ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Filippo Turetta perché bianco e di buona famiglia. Anche questa è violenza, violenza di Stato». Nella storia, Elena ha citato un post della scrittrice a attivista Carlotta Vagnoli, ricordando che la Lega «insieme a Fratelli d'Italia, che però ha scelto l'astensione, a maggio ha votato contrariamente alla ratifica della convenzione di Istanbul».

«Così – ha concluso –, nel caso voleste altri motivi per comprendere quanto il femminicidio sia un omicidio di Stato». In una storia successiva, invece, Elena Ceccettin ha invitato i suoi follower a partecipare alla manifestazione indetta per domani alle 19:30 a Porta Portello, a Padova, contro la violenza sulle donne e durante la quale sarà anche ricordata Giulia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Novembre 2023, 15:29

