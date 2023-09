Rossella Nappini uccisa, la sorella: «Stavolta non sono riuscita a salvarti, ora starai vicino a papà»

di Redazione web

«Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti. Una cosa è certa starai vicino a papà come volevi. RIP sorellina mia». Monica Nappini, sorella di Rossella Nappini, l'infermiera uccisa lunedì a Roma, affida a Facebook il saluto sofferto all'ultima vittima di femminicidio in Italia. Nella foto pubblicata dalla sorella, Rossella appare più giovane, ma sempre con quello stesso sorriso che compare in tutte le immagini che sono state diffuse dopo l'omicidio.

Anche il cognato di Rossella (marito della sorella) ha condiviso un pensiero su Facebook. «Voglio ricordarti così cognata mia. Ricordo perfettamente quando stampammo questa foto assieme. T’ho voluto bene, malgrado i nostri litigi. Mi mancherai tantitissimo capocciona mia», ha commentato.

Arrestato l'ex compagno

Intanto le indagini sul killer sembrano convergere verso la figura di un ex fidanzato marocchino, fermato nella notte. Non è stata ancora trovata l'arma con cui ieri è stata uccisa Rossella Nappini.

