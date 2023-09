Rossella Nappini uccisa a coltellate, fermato l'ex compagno marocchino. Le urla sentite dai vicini: «Basta, ti prego»

Il sorriso di Rossella Nappini resterà stampato nella foto che ora svetta su tutti i quotidiani. La sua storia però, ha riportato il buio, il terrore e la rabbia per l'ennesimo femminicidio. È stata uccisa a coltellate nel palazzo dove viveva, nel quartiere Trionfale, e il killer è probabilmente una persona che conosceva.

I primi a dare l'allarme sono stati i suoi vicini e alcuni ragazzi quando hanno visto il suo corpo riverso in terra nell'androne con diverse ferite all'addome, procurate da un'arma da taglio.

Fermato l'ex compagno

Un uomo di 45 anni di nazionalità marocchina è stato fermato con l'accusa di omicidio, l'indagato in passato ha avuto una relazione con la 52enne. L'uomo è stato bloccato dagli uomini della Squadra Mobile che ieri hanno ascoltato in Questura, in coordinamento con la Procura, una serie di sospettati.

In base a quanto si apprende, l'uomo è stato fermato nel corso della notte non lontano dal luogo dell'omicidio. Gli agenti della Mobile lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli. Nei suoi confronti è stato applicato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto per l'accusa di omicidio volontario.