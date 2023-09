Orsa Amarena, parla l'uomo che l'ha uccisa: «Minacce di morte, hanno chiamato mia madre 85 enne». La moglie: martirio ingiusto

«Sono tre giorni che non dormo e non mangio, non vivo più, ricevo in continuazione telefonate di morte, messaggi; hanno perfino chiamato mia madre 85 enne, tutta la mia famiglia è sotto una gogna». Sono queste le prime reazioni di Andrea Leombruni a tre giorni della morte dell'orsa Amarena, morte provocata da quel colpo di fucile sparato a distanza ravvicinata all'interno della sua proprietà, parole confidate all'Ansa.

Con gli occhi lucidi nel piazzale della sua casa, li dove è avvenuto il fatto, mentre una parente è costretta a fare da sentinella sul balcone, perché hanno paura di ritorsioni.

Orsa Amarena uccisa, cuccioli avvistati: sono in pericolo, stasera si tenta la cattura

Orsa amarena uccisa, indagato il 56enne che ha sparato a distanza ravvicinata. Lega antivivisezione: «È stato un bracconiere»