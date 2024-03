Verissimo, Nina Senicar incinta del secondo figlio: «Non posso più nasconderlo, il pancino si vede»

Nina Senicar, durante la sua intervista a Verissimo, ha svelato di essere incinta per la seconda volta del marito Jay Ellis. L'attrice serba si è raccontata a 360 gradi a Silvia Toffanin, alla quale ha parlato della sua infanzia in Serbia, della sua partenza per Milano e dell'amore per l'attore hollywoodiano che lei ha definito come "la sua persona". Alla fine della sua intervista, Nina Senicar ha parlato del dolore per la perdita della mamma morta di tumore: «Purtroppo, non ha fatto in tempo a venire al mio matrimonio. Ormai, sto cercando di convivere con il dolore, è la vita».