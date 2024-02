Nathaly Caldonazzo: «Quando ho conosciuto Troisi ero fidanzata, mi ha cercata come un matto. Sentivo il rumore metallico nel suo cuore»

Nathaly Caldonazzo si racconta senza filtri. L'attrice e showgirl ha raccontato retroscena della sua vita privata, come il dramma familiare del papà violento. «Nasco a Roma da una famiglia disastrata. Mio padre per concepire me, durante una litigata, ha usato della violenza - ha raccontato l’attrice a One Podcast - è una cosa che mi ha sempre detto mia madre e che avrei preferito non sapere. Venire al mondo e sapere che comunque nessuno mi aspettava, che ero stata uno sbaglio, che ero venuta fuori da una violenza sessuale, che lui non si è presentato quando sono nata… Vieni fuori un po’ tipo: “Scusate se ci sono…”. Io ho assistito a tante brutte scene di mio padre nei confronti di mia madre, scene che rimangono per sempre nella testa. Non sai come comportarti».