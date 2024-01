Lei (disabile senza un arto) lo lascia, lui la minaccia: «Ti taglio l'altra gamba e ti do fuoco con la benzina»

Lei, 46enne disabile a cui manca un arto inferiore, lo ha lasciato e lui (50 anni) l'ha minacciata: «Ti taglio l'altra gamba e ti do fuoco con la benzina». La vicenda: l'uomo ieri sera si è presentato sotto casa della ex e qui l'ha minacciata: «Ti ammazzo, ti do fuoco con la benzina, ti taglio l'altra gamba e ti metto sulla sedia a rotelle». L'intervento dei carabinieri ha messo fine all'incubo della donna, arrestando il 50enne. È accaduto nella notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli: ora l'uomo deve rispondere di atti persecutori (stalking).

La storia, l'ennesima legata alla violenza di genere vede la vittima costretta a rinchiudersi in casa dei genitori e un uomo che, non accettando la fine della loro breve relazione, aveva iniziato a perseguitarla, fino a creare ben 27 diversi profili social pur di ricattarla.

La svolta è iniziata attorno alle 18.30 di ieri, quando i carabinieri di Torre del Greco hanno ricevuto la segnalazione di un soggetto che stava minacciando l'ex compagna. I militari hanno raggiunto l'abitazione al secondo piano e hanno trovato il 50enne già noto alle forze dell'ordine e in evidente stato di alterazione psicofisica causata probabilmente dall'uso di stupefacenti. Anche in presenza dei militari ha continuato a minacciare la ex.