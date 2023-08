Michela Murgia, il funerale oggi a Roma nella Chiesa degli Artisti. Saviano: «Un atto politico aperto a tutti»

I funerali di Michela Murgia, la scrittrice morta giovedì a 51 anni a causa di un tumore, saranno celebrati oggi, sabato 12 agosto, nella Chiesa degli Artisti a Roma alle 15.30. L'annuncio è stato dato dalla famiglia anche attraverso i canali social della Murgia, attraverso i quali la scrittrice sarda aveva condiviso le sue battaglie ideologiche, quella contro la malattia e gli ultimi momenti di gioia come il matrimonio celebrato un mese fa. La scelta dei funerali religiosi non deve sorprendere: Michela Murgia era laureata in Teologia e aveva anche insegnato a lungo Religione nelle scuole.

Michela Murgia, Vittorio Sgarbi choc: «Non sono ipocrita, diceva un sacco di m***ate»

Michela Murgia, il suo ultimo libro prima di morire: «Parla di genitorialità, ha continuato a scrivere fino alla fine»

Saviano: un atto politico

«Michela ha immaginato il suo funerale come un atto politico, un incontro di tutti coloro che l'hanno letta, voluta bene, difesa, sostenuta. Una celebrazione della strada percorsa insieme», ha scritto sui social Roberto Saviano, amico personale di Murgia, invitando «coloro che hanno condiviso il sentire di Michela» a partecipare alla celebrazione. «Questo funerale - sottolinea lo scrittore - non ha nulla di privato, per tutti è stato il suo scrivere, per tutti è stato il suo dire, per tutti il suo lottare e per tutti sarà questo saluto».