Meteo, violenti temporali e maltempo in arrivo: l'Italia saluta il gran caldo, ma non è un addio

Dopo la breve pausa di fine agosto, i primi giorni di settembre hanno riportato il gran caldo. Sono stati registrati 12 giorni di caldo torrido, eccezionale per settembre, localmente da record e tutto il calore si è accumulato nei bassi strati come potenziale carburante per violenti temporali.

La nuova settimana, infatti, si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano con tempo stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta Italia, destinate localmente a salire ancora di qualche grado fino alle prossime 24 ore. Ma adesso tutto cambia. Scopriamo insieme le previsioni della settimana che si preannuncia ricca di pioggia e grandine. Ma non temete: ci sarà ancora spazio per gli ultimi scampoli d'estate.

Meteo, da domani cambia tutto: maltempo con temporali e grandine, ecco dove. Ma l'estate non è finita

Libia devastata dal ciclone Daniel, tremila morti: «I dispersi potrebbero essere più di 5.000»