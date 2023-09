Meteo, da domani cambia tutto: maltempo con temporali e grandine, ecco dove. Ma l'estate non è finita

Il meteo sta per cambiare. Le previsioni parlano chiaro: addio estate. Se in apertura di settimana abbiamo avuto l'anticiclone africano con tempo stabile e temperature ben oltre le medie, il caldo durerà fino a mercoledì soprattutto al Sud con picchi di oltre 36°C in Puglia, mentre al Nord qualcosa comincerà a cambiare. Anche se non ci saranno vere e proprie perturbazioni, ci sarà il primo passaggio di instabilità, dicono gli esperti di 3B Meteo.

