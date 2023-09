Martina Colombari a La Vita in Diretta, chi è l'ex Miss italia? Carriera, tradimenti con il marito e il rapporto con il figlio

Martina Colombari ospite oggi a La vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano in onda oggi pomeriggio su Rai 1 dalle 17.05. Scopriamo insieme chi è Martina Colombari, dalla vittoria di Miss Italia nel 1991 fino alla partecipazione a Pechino Express 2023 e le dichiarazioni sulla sua famiglia.

Martina Colombari chi è

Martina Colombari è nata a Riccione, 10 luglio 1975 (ha 47 anni) è un'attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1991. Nell'ottobre 1991, a 16 anni, subito dopo essere stata eletta Miss Italia, viene assunta da un’agenzia internazionale di modelle e catapultata in questo mondo, all’interno del quale collabora con Giorgio Armani, Versace e molti altri. Partecipa a vari progtammi televisivi, soprattutto per quanto riguarda lo sport, come ad esempio Controcampo, Goleada e Galagoal. Nel 1991 debutta anche come attrice all’interno del film Abbronzatissimi, per poi proseguire con Paparazzi e Quello che le ragazze non dicono. Nel 2002 Martina Colombari esordisce in TV nella fiction Carabinieri, mentre l’anno seguente ha una parte in Un medico in famiglia. Tra le altre serie TV citiamo I Cesaroni, Fidati di me, Don Matteo 7 e Il Restauratore. Tra il 2011 e il 2018 partecipa a vari progetti anche rivolti al sociale. Nel 2021 è ospite a I Soliti Ignoti, mentre nel 2023 è concorrente di Pechino Express con il figlio Achille Costacurta.