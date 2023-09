Martina Colombari e il trattamento anti-età: «Possono farlo tutti». Ma la foto in clinica scatena gli haters

di Redazione web

Martina Colombari ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi follower uno dei suoi segreti per combattere i segni del tempo. L'attrice, infatti, si sottopone periodicamente a un trattamento anti-age che prevede una flebo di sali minerali e vitamine che danno carica ed energia al corpo che, con il passare del tempo, può risentirne. Il post di Martina ha, però, molto infastidito gli utenti social che non hanno perso l'occasione di attaccarla.

Il post di Martina Colombari

Martina Colombari ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui descrive ai follower un trattamento antietà a cui si sottopone: «Una terapia personalizzata conosciuta e richiesta per rafforzare il sistema immunitario, ridurre i segni dell'invecchiamento (trattamento anti-aging) e per liberare il sangue dalle tossine.

I commenti degli hater

Ovviamente, il post di Martina Colombari ha riscosso molto successo, sia in positivo che in negativo. Alcuni hater hanno, infatti, commentato: «Sicuramente è un trattamento che si possono permettere anche i comuni mortali», «Invece, noi che siamo persone normali dobbiamo tenerci le nostre rughe senza lamentarci troppo» oppure ancora «Di certo sarà rigenerante, beata te che te lo puoi permettere, poi facci sapere che risultati ti ha portato».

