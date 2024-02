«Vorrei tornare nel mio Paese con i miei due figli, ma per la legge non posso perché il mio ex non vuole: ma lui li vede solo nel weekend»

La storia di una mamma che non può tornare a vivere nel suo Paese d'origine con i due figli piccoli perché per la legge sarebbe "sottrazione di minori". La donna, Nicola Prentis, ha raccontato che è costretta a vivere in Spagna dove l'ex compagno vive e vede i due bambini a settimane alterne. Lei non vuole più stare a Girona da anni, ma l'affidamento congiunto impedisce che lei torni a casa con i bambini, che hanno la residenza nella penisola iberica. Per amore dei figli, la donna è rimasta a vivere in quella città che non sente sua e che vorrebbe lasciare per tornare a vivere in Inghilterra, vicino alla sua famiglia.